В полиции Новой Зеландии рассказали о ходе расследования атаки на мечети

В полиции Новой Зеландии заявили, что два человека, задержанные ранее в связи со стрельбой в мечети Крайстчерча, не причастны к нападению.

В сообщении ведомства в Twitter сказано, что одному из задержанных предъявлены обвинения в не связанном с атакой преступлении. Другой отпущен на свободу. Сейчас в нападении на мечети обвиняется только один человек — 28-летний Брентон Таррант.

В ведомстве также сообщили, что после стрельбы в мечети задержан еще один мужчина. Его обвиняют в подстрекательстве к расовой дискриминации.

Вооруженная атака на две мечети в Новой Зеландии произошла в минувшую пятницу. По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек. Позднее стало известно, что стрелок перед атакой отправил «манифест» властям страны.