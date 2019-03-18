Неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино»

Специалисты экстренных служб проверяют информацию о минировании телецентра «Останкино» в Москве.

Анонимное сообщение в администрацию телецентра отправил неизвестный. Он рассказал, что на территории «Останкино» находится бомба, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент на месте работают кинологи и полицейские, устанавливается личность сообщившего о бомбе.

Напомним, в конце февраля в Петербурге эвакуировали Эрмитаж из-за «телефонных террористов».