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Неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино»

08:30, 18.03.2019
Неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино»
Фото: digital.gov.ru

Специалисты экстренных служб проверяют информацию о минировании телецентра «Останкино» в Москве.

Анонимное сообщение в администрацию телецентра отправил неизвестный. Он рассказал, что на территории «Останкино» находится бомба, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент на месте работают кинологи и полицейские, устанавливается личность сообщившего о бомбе.

Напомним, в конце февраля в Петербурге эвакуировали Эрмитаж из-за «телефонных террористов».

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