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Россияне назвали основные критерии «работы мечты».

08:06, 18.03.2019
Россияне назвали основные критерии «работы мечты».
Фото: pixabay.com

Жители России называли основные критерии «работы мечты». Опрос провел сервис по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

На первом месте в рейтинге оказалась стабильность — 76% опрошенных. Про высокую зарплату сказали 73% респондентов, опытный и лояльный руководитель важен для 56% участников опроса.

Также в критериях идеальной работы значатся близость к дому, наличие соцпакета, гибкий график работы, наличие разнообразных и интересных проектов и престиж компании, передает «РИА Новости».

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что 98% россиян никогда не обращались за помощью в профсоюзы.

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