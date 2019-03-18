Россияне назвали основные критерии «работы мечты».

Жители России называли основные критерии «работы мечты». Опрос провел сервис по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

На первом месте в рейтинге оказалась стабильность — 76% опрошенных. Про высокую зарплату сказали 73% респондентов, опытный и лояльный руководитель важен для 56% участников опроса.

Также в критериях идеальной работы значатся близость к дому, наличие соцпакета, гибкий график работы, наличие разнообразных и интересных проектов и престиж компании, передает «РИА Новости».

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что 98% россиян никогда не обращались за помощью в профсоюзы.