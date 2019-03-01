ВЦИОМ: 98% россиян никогда не обращались за помощью в профсоюзы

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил результаты опроса, посвященного теме профсоюзов.

Согласно отчету статистиков, 98% респондентов никогда не обращались о защите прав в профсоюз или в советы трудового коллектива. При нарушении трудовых прав российские работники уходят с должности или идут с проблемой к начальству.

Скептически к работе профсоюзов относятся 53% опрошенных, 82% россиян считают, что профсоюзы не играют значительной роли в стране. 52% людей отмечают, что в современных условиях профсоюзы могут работать гораздо эффективнее.

Добавим, опрос был проведен 12 февраля среди 1 600 человек старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что 62% россиян не верят в возможность вести честный бизнес.