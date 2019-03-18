В МВД РФ рассказали, что россияне стали чаще получать права

В МВД РФ сообщили, что по итогам 2018 года подразделениями Госавтоинспекции было выдано 6,8 млн национальных водительских удостоверений, сообщает russian.rt.

Это на 18% больше, чем в 2017 году, когда этот показатель составлял 5,5 млн. Кроме того, увеличилось количество выданных международных водительских удостоверений. По сравнению с 2017 годом рост составил 15%, показатель достиг 182,2 тыс. штук.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ и МВД не пришли к единому решению по проекту реформы экзаменов на получение водительских прав, которая предусматривает объединение «площадки» и «города». В рамках согласительного совещания разногласия между ведомствами остались неурегулированными. Внесение изменений в проект постановления МВД России не планирует.