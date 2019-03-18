Россия заключила с Египтом соглашение о поставке Су-35

Россия заключила с Египтом контракт на поставку тяжелых многофункциональных истребителей Су-35.

Соглашение подразумевает поставку свыше двух десятков машин и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 млрд долларов. Договор вступил в силу в конце 2018 года, первые поставки начнутся в 2020 — 2021 годах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Стоимость контракта собеседники издания раскрывать отказались.

Планируется, что российские самолеты в ближайшие годы должны значительно повысить боевой потенциал парка египетских ВВС.

Напомним, ранее в «Ростехе» рассказали американцам о ходе сделки по поставке Турции С-400.