В «Ростехе» рассказали американцам о ходе сделки по поставке Турции С-400

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов рассказал американскому изданию, что сделка по поставке Турции ракетных комплексов С-400 «идет гладко».

«Это система, которую турецкие власти хотят, а мы хотим ее предоставить. И пока сделка идет гладко», — сказал он в интервью Defense News.

Кладов отметил, что «Ростех» при заключении сделок не оглядывается на отношение к этому других стран.

«Это бизнес. Это просто деловые связи», — ответил он на вопрос, насколько часто компании приходится сталкиваться с тем, что США встают между ней и партнерами.

Ранее официальный представитель Пентагона Чарли Саммерс пригрозил Турции серьезными последствиями, если страна не откажется от намерения закупить российские комплексы С-400. По его словам, в этом случае Анкара не получит истребители пятого поколения F-35, а также может быть заблокирована продажа ей ЗРК Patriot.