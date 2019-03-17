Вода в кранах Казани может окраситься в зеленый цвет

Коммунальщики предупреждают жителей Казани, что 20 марта в сетевую воду магистральных тепловодов будет добавлен краситель уранин-А для поиска утечек.

Из-за красителя вода может получить зеленый цвет. При этом уранин-А является безвредным веществом, разрешенным к употреблению Роспотребнадзором, сообщили в мэрии Казани.

Жителей Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов города при обнаружении текущей из кранов зеленой воды просят обращаться в диспетчерскую службу Казанских тепловых сетей по телефону: 8 (843) 291-87-95.

Напомним, ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 18 марта.