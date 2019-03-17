В Россию вернулся первый участник «списка Титова» из США

Калужский бизнесмен Леонид Кураев в пятницу вернулся в Россию из США, став первым «американским участником» из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Дмитрий Григориади, сопровождавший Кураева, рассказал, что прилет был согласован заранее. Бизнесмен вернулся в статусе обычного пассажира. Следственные органы свяжутся с Кураевым позднее, передает ТАСС.



Уголовное дело против Кураева и других лиц было возбуждено в 2013 году по статье о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. В конце 2013 года Кураева амнистировали и он уехал в США.

Однако в начале 2014-го прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела и мужчину объявили в международный розыск. В прошлом году он подал заявку на вступление в «список Титова».

В январе этого года Генпрокуратура РФ разрешила пяти бизнесменам из «списка Титова» вернуться в Россию. Кураева среди них не было.