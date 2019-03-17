Отец Началовой назвал причину смерти певицы

Композитор Виктор Началов рассказал, что причиной смерти его дочери, певицы Юлии Началовой стала остановка сердца после заражения крови.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — сказал он.



При этом он отметил, что врачи делали свою «работу» гениально, но спасти жизнь Началовой не удалось, передает ТАСС.



Дата и место похорон певицы пока неизвестны.

Напомним, что Юлия Началова умерла накануне в одной из больниц Москвы в возрасте 38 лет. Певицу экстренно госпитализировали в минувший понедельник. У нее резко повысился уровень сахара в крови и обострилась подагра. Позднее врачи из-за тяжелого состояния Началовой ввели ее в искусственную кому.

16 марта врачи сделали операцию на ноге певицы. После чего, как сообщают СМИ, у Началовой открылось кровотечение.

