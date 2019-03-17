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Отец Началовой назвал причину смерти певицы

06:13, 17.03.2019
Отец Началовой назвал причину смерти певицы
Фото: скриншот видео youtube.com

Композитор Виктор Началов рассказал, что причиной смерти его дочери, певицы Юлии Началовой стала остановка сердца после заражения крови.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — сказал он.

При этом он отметил, что врачи делали свою «работу» гениально, но спасти жизнь Началовой не удалось, передает ТАСС.

Дата и место похорон певицы пока неизвестны.

Напомним, что Юлия Началова умерла накануне в одной из больниц Москвы в возрасте 38 лет. Певицу экстренно госпитализировали в минувший понедельник. У нее резко повысился уровень сахара в крови и обострилась подагра. Позднее врачи из-за тяжелого состояния Началовой ввели ее в искусственную кому.

16 марта врачи сделали операцию на ноге певицы. После чего, как сообщают СМИ, у Началовой открылось кровотечение.

ОбществоКультура
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