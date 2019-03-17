Курбан Бердыев: «Мастерство Еременко и Попова в конце матча сказалось»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:2), отметив, что в концовке сказалось мастерство игроков соперника.

— В целом неплохую игру провели, но такого усиления на заменах, как у «Ростова», у нас нет. Ну и конечно, контратаки. Мастерство Еременко и Попова в конце сказалось.

— Виталий Кафанов сказал, что первый тайм «Рубина» был одним из лучших таймов в этом сезоне. Вы так же считаете?

— Ну, не один из лучших, но так будем говорить, что он — неплохой. Второй тайм начали не очень, потом вроде как стало получаться то, что наигрывали. Но, к сожалению, не забили, — приводит слова Бердыева корреспондент «Реального времени».

Напомним, что игра состоялась в Казани. Оба гола «Ростова» забил бывший игрок «Рубина» Роман Еременко. Во время второго взятия ворот ему ассистировал другой бывший футболист казанского клуба — Ивелин Попов.

