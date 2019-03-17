Виталий Кафанов: «Сегодняшний первый тайм — один из лучших в исполнении «Рубина» в чемпионате»

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:0).

— Расскажите о заменах и о том, что вам сказал Валерий Карпин после игры…

— Замены планировались. Все равно бы выпустили именно этих игроков примерно в этот момент. Еще не говорили с Карпиным. Но первый тайм мы проиграли полностью. У нас вообще ничего не получалось. Проиграли борьбу, подбор, нашим игрокам часто забрасывали мяч за спину.

— С чем связываете изменения во втором тайме?

— Внесли изменения в перерыве. Стали меньше проигрывать борьбу. Возможно, это сказалось.

— Заметили какие-то изменения в игре «Рубина»?

— Да, сегодня «Рубин» играл более агрессивно. Как я уже сказал, было много передач за спину. Сегодняшний первый тайм — один из лучших в исполнении «Рубина» в чемпионате.

— Что скажете о Романе Еременко?

— Разбирали его игру. Знаем, что он умеет. Рады, что дождались его голов.

— Вы сегодня оба гола не праздновали. С каким чувством провели эту игру?



Напомним, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отбывает трехматчевую дисквалификацию за толчок судьи в игре с «Крыльями Советов» в декабре. Матч против «Рубина» в Казани стал последним, который пропустит Валерий Георгиевич.

Виталий Кафанов в общей сложности проработал тренером в казанском клубе 13 лет. Две недели назад он подписал контракт с ростовской командой.

