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«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина

19:25, 14.03.2019
«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина
Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (Екатеринбург) в первом матче полуфинала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Екатеринбурге и завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Единственную шайбу в матче забросил Йонас Кемппаинен на 23-й минуте.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу уфимской команды. Следующий матч между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» состоится 16 марта в Екатеринбурге.

Напомним, что в первом раунде Кубка Гагарина «Салават Юлаев» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга». «Автомобилист» оставил за бортом плей-офф челябинский «Трактор».

СпортХоккей Башкортостан
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