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УНИКС на выезде обыграл «Локомотив-Кубань»

16:27, 16.03.2019
УНИКС на выезде обыграл «Локомотив-Кубань»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Казанский УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой Лиги ВТБ.

Игра прошла в Краснодаре и завершилась победой гостей со счетом 77:84 (19:17; 23:15; 11:24; 24:28). Самым результативным игроком встречи в составе УНИКСа стал Морис Ндур, набравший 22 очка.

Таким образом, после 19 игр УНИКС занимает вторую позицию в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» идет на четвертом месте.

В следующем матче УНИКС 19 марта сыграет против испанской «Валенсии» в Кубке Европы.

Ранее УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в Еврокубке. Встреча состоялась 13 марта в Казани и завершилась со счетом 69:65 в пользу хозяев площадки.

СпортБаскетбол Татарстан
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