Казанский УНИКС прошел в полуфинал Кубка Европы, обыграв «Локомотив-Кубань»
Сегодня казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счетом 69:65.
В результате казанцы прошли в полуфинал Кубка Европы. Они сойдутся на паркете с испанской «Валенсией».
Матч прошел в Казани. Самым результативным в составе хозяев стал греческий форвард Костас Каймакоглу, набравший 14 очков. В составе гостей Дмитрий Кулагин набрал 16 очков и сделал 5 подборов, его партнер ДжаДжуан Джонсон оформил дабл-дабл — 15 очков + 12 подборов.СпортБаскетбол Татарстан
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