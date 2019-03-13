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Казанский УНИКС прошел в полуфинал Кубка Европы, обыграв «Локомотив-Кубань»

21:37, 13.03.2019
Казанский УНИКС прошел в полуфинал Кубка Европы, обыграв «Локомотив-Кубань»
Фото: пресс-служба БК УНИКС

Сегодня казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счетом 69:65.

В результате казанцы прошли в полуфинал Кубка Европы. Они сойдутся на паркете с испанской «Валенсией».

Матч прошел в Казани. Самым результативным в составе хозяев стал греческий форвард Костас Каймакоглу, набравший 14 очков. В составе гостей Дмитрий Кулагин набрал 16 очков и сделал 5 подборов, его партнер ДжаДжуан Джонсон оформил дабл-дабл — 15 очков + 12 подборов.

СпортБаскетбол Татарстан
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