Третий российский самолет МС-21 впервые поднялся в воздух

Сегодня на аэродроме Иркутского авиационного завода в воздух впервые поднялся третий опытный российский самолет МС-21.

Длительность полета составила 1 час 30 минут. Самолет пролетел на высоте до 3500 метров со скоростью до 500 км/час, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что самолет МС-21−300 с пассажирским интерьером представят на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь уточнил, что в текущем году начнутся летные испытания четвертого опытного самолета МС-21-300.



Ранее СМИ сообщили, что подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу предложила авиакомпании «Победа» рассмотреть покупку 30 самолетов МС-21 вместо Boeing 737 Max.