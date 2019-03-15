СМИ: правительство РФ предложило «Победе» закупить МС-21 вместо Boeing 737 MAX

Подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу, которой заведует вице-премьер Юрий Борисов, предложила авиакомпании «Победа» рассмотреть покупку 30 российских самолетов МС-21 вместо Boeing 737 Max.

Изначально «Победа» подавала заявку на одобрение заказа 50 самолетов Boeing 737 Max, в итоге поставка 20 судов в 2019—2021 годах была одобрена. Вопрос о покупке еще 30 самолетов у американской компании подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу в декабре 2018 года не одобрила, пишут «Ведомости».

Уточняется, что в том же месяце Борисов поручил Министерству промышленности и торговли РФ совместно с ОАК проработать возможность импортозамещения части этой партии.

Ранее Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 Max в воздушном пространстве России.

Это произошло после того, как 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение. Он вылетел из столицы Эфиопии Аддис-Абебы и направлялся в столицу Кении Найроби. На его борту находились 149 пассажиров, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа. Все они погибли.