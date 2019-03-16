Синоптики предупредили о похолодании до -20°C в Башкирии

В Башкирии ожидается резкое похолодание в выходные, 16 и 17 марта. Об этом сообщили в Башгидромете.

По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу в регионе температура воздуха опустилась до -8°, -13°, в некоторых районах — до -15°, -20°. Ближе к вечеру воздух прогреется до +1°. Возможен небольшой снег, осадков не ожидается.

В воскресенье погода улучшится. К утру столбик термометра будет держаться в районе -9°, -16°. Днем температура составит от 0° до +5°.

Напомним, в Татарстане сегодня синоптики прогнозируют теплую погоду с прояснениями.