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Пост верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе занял американский генерал

11:18, 16.03.2019
Пост верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе занял американский генерал
Фото: nato.int

Американский генерал Тод Уолтерс назначен на должность верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе.

К своим новым обязанностям в качестве преемника генерала Кертиса Скапарротти Уолтерс приступит после завершения национальных процедур подтверждения. Ожидается, что это случится весной этого года, сообщается на сайте НАТО.

В настоящее время генерал Уолтерс служит командующим ВВС США в Европе.

Напомним, ранее в НАТО прокомментировали слова Путина об угрозах и «подхрюкивании» США.

Общество
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