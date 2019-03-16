Пост верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе занял американский генерал
Американский генерал Тод Уолтерс назначен на должность верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе.
К своим новым обязанностям в качестве преемника генерала Кертиса Скапарротти Уолтерс приступит после завершения национальных процедур подтверждения. Ожидается, что это случится весной этого года, сообщается на сайте НАТО.
В настоящее время генерал Уолтерс служит командующим ВВС США в Европе.
Напомним, ранее в НАТО прокомментировали слова Путина об угрозах и «подхрюкивании» США.Общество
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