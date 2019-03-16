Пост верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе занял американский генерал

Американский генерал Тод Уолтерс назначен на должность верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе.

К своим новым обязанностям в качестве преемника генерала Кертиса Скапарротти Уолтерс приступит после завершения национальных процедур подтверждения. Ожидается, что это случится весной этого года, сообщается на сайте НАТО.

В настоящее время генерал Уолтерс служит командующим ВВС США в Европе.

Напомним, ранее в НАТО прокомментировали слова Путина об угрозах и «подхрюкивании» США.