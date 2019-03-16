Китай подал заявку на проведение Кубка Азии по футболу

Китай официально подал заявку на проведение Кубка Азии по футболу, который должен пройти в 2023 году.

Спортивное событие поможет популяризировать спорт, укрепить международные отношения и повысить уровень футбола в стране, говорится в официальном сообщении Центрального телевидения Китая.

Добавим, Кубок Азии проходит каждые четыре года. Последний раз Китай принимал 13-й по счету Кубок Азии в 2004 году.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболку опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА.