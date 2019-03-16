На границе России и Польши обнаружены залежи янтаря

На территории будущего канала через Балтийскую (или Вислинскую) косу в Польше выявили залежи янтаря, сообщает «Российская газета».

Сейчас ученые оценивают эти ресурсы. По некоторой информации, стоимость найденного янтаря может достигать 210 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии развития янтарной отрасли до 2025 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. В документе сказано, что план состоит из шести пунктов: создание условий, обеспечивающих развитие производственного потенциала янтарных предприятий; совершенствование государственного регулирования отрасли; развитие ее экспортного и туристического потенциала; совершенствование системы повышения квалификации кадров и мониторинг реализации стратегии.