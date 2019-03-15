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В Татарстане экс-руководитель УК получил два года колонии за растрату денег жильцов

23:52, 15.03.2019 1
В Татарстане экс-руководитель УК получил два года колонии за растрату денег жильцов
Фото: pixabay.com

Альметьевский городской суд РТ признал бывшего директора ООО «ЖКХ ст. Калейкино» виновным по двум статьям, сообщается на официальном портале прокуратуры РТ.

37-летнего экс-руководителя признали виновным в растрате, совершенной с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также в мошенничестве в особо крупном размере. В суде было установлено, что он присвоил и использовал на хозяйственные и другие нужны средства, поступившие от жильцов в качестве оплаты за ЖКУ. Ущерб составил 600 тысяч рублей. Помимо этого, фигурант дела обманным путем продал за 1,3 млн рублей автомобиль, который был в залоге у банка. Вину подсудимый не признал. Суд назначил ему два года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 марта
    Все УК надо проверить, почему подъезды не ремонтируются?
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