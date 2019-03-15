В Татарстане экс-руководитель УК получил два года колонии за растрату денег жильцов

Альметьевский городской суд РТ признал бывшего директора ООО «ЖКХ ст. Калейкино» виновным по двум статьям, сообщается на официальном портале прокуратуры РТ.

37-летнего экс-руководителя признали виновным в растрате, совершенной с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также в мошенничестве в особо крупном размере. В суде было установлено, что он присвоил и использовал на хозяйственные и другие нужны средства, поступившие от жильцов в качестве оплаты за ЖКУ. Ущерб составил 600 тысяч рублей. Помимо этого, фигурант дела обманным путем продал за 1,3 млн рублей автомобиль, который был в залоге у банка. Вину подсудимый не признал. Суд назначил ему два года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.