Российские эксперты выступили против неэтичной рекламы

Управление ФАС Алтайского края попросило пользователей поделиться мнениями, считают ли они оскорбительной рекламу пива «Пряничное» барнаульской пивоварни, сообщает «Российская газета».

На ней изображена женщина с кляпом во рту в виде пряника, который похож на атрибут БДСМ. Эксперт секции юристов ассоциации коммуникационных агентств России Авелина Бикбаува напомнила, что постепенно закрепляется инициатива профессионального сообщества по контролю неэтичной рекламы. Сопрезидент ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев подчеркивает, что жить по цивилизованным правилам профессиональному сообществу придется. При этом, с его слов, нужно признать, что социально и культурно российскому бизнесу еще есть куда расти.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба начала опрос на своем сайте с просьбой оценить рекламу Burger King, в которых из наггетсов выложен неприличный жест. Если большинство участников опроса решит, что реклама неэтична, ФАС может завести дело против компании.