ФИФА изменил формат клубного чемпионата мира

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение поменять формат клубного чемпионата мира с 2021 года, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал президент организации Джанни Инфантино. Согласно новому формату, увеличится количество участников с 6 до 24 команд. Турнир будет проходить летом раз в четыре года.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России по футболу рассказал, кто сыграет на отборочных матчах чемпионата Европы — 2020 с командами Бельгии и Казахстана. В список включили 26 футболистов, среди них Маринато Гилерме, Максим Беляев, Ильзат Ахметов, Артем Дзюба.

Ранее сообщалось, что ФИФА подозревают в том, что организация тайно получила от властей Катара почти $900 млн в рамках телевизионного контракта.