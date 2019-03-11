ФИФА подозревают в получении $880 млн за проведение ЧМ-2022 в Катаре

ФИФА подозревают в том, что организация тайно получила от властей Катара почти $900 млн в рамках телевизионного контракта, сообщает Sunday Times.

По данным издания, передача денег могла повлиять на выбор страны-хозяйки ЧМ по футболу 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший главный тренер футбольного лондонского клуба «Арсенал» Арсен Венгер может возглавить отдел технического развития Международной федерации футбола (ФИФА). Французский специалист уже получил предложение по поводу назначения на новую должность. Предполагается, что Венгер будет отвечать за изменения правил игры в футбол, технологические инновации и вопросы судейства.