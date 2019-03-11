Тренерский штаб сборной России по футболу озвучил, кто сыграет в отборочных матчах чемпионата Европы-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу рассказал, кто сыграет на отборочных матчах чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии и Казахстана, сообщает Газета.ru.

В список включили 26 футболистов, среди них Маринато Гилерме, Максим Беляев, Ильзат Ахметов, Артем Дзюба.

Напомним, ранее сообщалось, что ФИФА подозревают в том, что организация тайно получила от властей Катара почти $900 млн в рамках телевизионного контракта, сообщает Sunday Times. По данным издания, передача денег могла повлиять на выбор страны-хозяйки ЧМ по футболу 2022 года. Кроме того, ранее сообщалось, что бывший главный тренер футбольного лондонского клуба «Арсенал» Арсен Венгер может возглавить отдел технического развития Международной федерации футбола (ФИФА).