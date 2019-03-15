У границ РФ был замечен стратегический бомбардировщик США

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, который может нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, осуществил очередной полет около российских границ в районе Балтийского моря, сообщает «Интерфакс».

Самолет был в зоне действия российской ПВО несколько минут, приблизившись к морской границе РФ на расстояние около 120 км.

Напомним, ранее американский генерал Терренс О'Шонесси рассказал, сколько времени потребуется российским ракетам, чтобы достигнуть Соединенных Штатов. По его подсчетам, новой гиперзвуковой ракете для подлета хватит 15 минут. При этом она обладает необходимыми скоростными характеристиками для прорыва противоракетной обороны США, рассказал О'Шонесси, командующий военно-космической обороной Штатов.