Американский генерал посчитал время подлета российских ракет к США

Американский генерал Терренс О'Шонесси рассказал, сколько времени потребуется российским ракетам, чтобы достигнуть Соединенных Штатов. По его подсчетам, новой гиперзвуковой ракете для подлета хватит 15 минут.

При этом она обладает необходимыми скоростными характеристиками для прорыва противоракетной обороны США, рассказал О'Шонесси, командующий военно-космической обороной Штатов.

В ходе своего выступления в Сенате он также перечислил наиболее опасные для США новые виды российских вооружений, передает Washington Times. В частности, он упомянул российские бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, а также российские ракеты дальнего радиуса действия.

Он также отметил, что российские субмарины класса «Северодвинск» «гораздо тише и смертоноснее» предыдущих поколений российских подводных лодок.

Ранее российский гостелеканал «Россия-1» назвал возможные цели ракет в США. Журналисты включили в список здание Пентагона в Вашингтоне, правительственный пункт управления в Кэпмп-Дэвиде, пункт управления президента и командный центр Комитета начальников штабов в Форт-Ритчи и другие объекты.



