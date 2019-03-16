Финал «Игры престолов» в России покажут на больших экранах

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Первую серию восьмого сезона сериала «Игра престолов» покажут на больших экранах сети кинотеатров «КАРО», сообщается на официальном портале сети.

Премьерная серия продлится 60 минут, режиссер — Дэвид Наттер.

Напомним, ранее телеканал HBO опубликовал трейлер последнего, восьмого сезона «Игры престолов». Премьера состоится 14 апреля. Всего в новом сезоне будет шесть серий.

Ранее стало известно, что последний, восьмой сезон сериала «Игра престолов» выйдет в апреле 2019 года. Это следует из трейлера, размещенного в Twitter. Сам ролик содержит кадры из предыдущих сезонов сериала. Стоит отметить, что «Игра престолов» получила телевизионную премию «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал». Кроме того, Питер Динклэйдж, которому в «Игре престолов» отведена роль Тириона Ланнистера, получил «Эмми» за лучшую роль второго плана в драматическом сериале.