Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми» в главной категории

Телевизионную премию «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал» получила «Игра престолов». Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе, прямую трансляцию вел NBC.

Питер Динклэйдж, которому в «Игре престолов» отведена роль Тириона Ланнистера, получил «Эмми» за лучшую роль второго плана в драматическом сериале. Лучшей актрисой драматического сериала второго плана стала Тэнди Ньютон из «Мира Дикого Запада».

Лучшим актером драматического сериала признан Мэттью Риз за его роль в «Американцах», а лучшей актрисой — Клер Фой, сыгравшая в «Короне».



«Эмми» за лучший комедийный сериал получила «Удивительная миссис Мейзел». Лучшими актерами комедийного сериала признаны Рэйчел Броснахэн за работу в «Удивительной миссис Мейзел» и Билл Хейдер за роль в «Барри». Лучшим актером мини-сериала или телефильма стал Дарренн Крисс за роль в «Американской истории преступлений».

Премия «Эмми» учреждена в 1949 году. Победителей определяет Академия телевизионных наук и искусств США.

Напомним, что в этом году сериал «Игра престолов» получил 22 номинации на премию «Эмми».