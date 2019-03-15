В России за пять лет продажи антидепрессантов выросли вдвое

За последние пять лет продажи антидепрессантов в России выросли почти в два раза в рублевом выражении.



По данным аналитиков DSM Group, в прошлом году объем рынка антидепрессантов составил 4 млрд рублей. Пятью годами ранее этот показатель равнялся 2,1 млрд рублей. В исследовании учитывались продажи в аптечной рознице, рецептурные и безрецептурные препараты.

Как рассказала президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова, увеличение спроса на антидепрессанты — это общемировая тенденция.

По словам эксперта, рост продаж может говорить и о том, что препараты незаконно выписывают врачи различных специальностей.

«Право выписывать такие препараты есть только у психиатров и психотерапевтов, но нельзя сказать, что обращаемость к этим специалистам выросла за последние годы», — приводит слова Треушниковой РБК.

Ранее ученые пришли к выводу, что риски развития депрессии у человека увеличивают 44 генетические вариации. В результате эксперимента специалисты выяснили, что только половина пациентов, которые принимают антидепрессанты, положительно реагируют на лечение.