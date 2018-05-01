Ученые: риски развития депрессии у человека увеличивают 44 генетические вариации

Риски развития депрессии у человека увеличивают 44 генетические вариации. К такому выводу пришла группа международных ученых. Отмечается, что практически каждый человек является носителем некоторых из них.

В ходе исследования специалисты рассмотрели 135 тыс. случаев депрессивных расстройств. Они сравнили их с данными 344,9 тыс. человек, которые приняли участие в этом эксперименте. Выяснилось, что только половина пациентов, которые принимают антидепрессанты положительно реагируют на лечение.

Ученые предполагают, что выявленные вариации помогут разобраться почему так происходит, передают результаты исследования «Известия» со ссылкой на Reuters.

Ранее медики заявили, что желание спать днем, при 7-8-часовом сне ночью, свидетельствует о сбое в организме. Дневной сон они назвали симптомом воспалений, депрессий, избыточного веса и нехваткой витаминов.