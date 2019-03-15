Учителем года Татарстана стал преподаватель биологии казанского лицея Наиль Мирсаитов

В конкурсе профессионального мастерства «Учитель года Татарстана — 2019» победителем стал преподаватель биологии лицея-интерната №2 Наиль Мирсаитов, сообщает ИА «Татар-информ».

Со слов Мирсаитова, секрет учителя — «в любви и внимании к своим ученикам». Победитель республиканского этапа конкурса будет представлять Татарстан в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019».

Напомним, ранее сообщалось, что победителем конкурса «Учитель года города Казани — 2019» стал преподаватель биологии лицея-интерната №2 Наиль Мирсаитов. Тогда он рассказал, что для него победа в конкурсе — большая честь и огромная ответственность. Преподаватель сообщил, что раньше сам учился в лицее-интернате №2. Затем он отучился в Московском педагогическом университете, а сейчас окончил аспирантуру в Казанском федеральном университете. В лицее Мирсаитов работает с 2013 года. Также он преподает в КФУ.