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Учителем года Татарстана стал преподаватель биологии казанского лицея Наиль Мирсаитов

17:17, 15.03.2019 1
Учителем года Татарстана стал преподаватель биологии казанского лицея Наиль Мирсаитов
Фото: kpfu.ru

В конкурсе профессионального мастерства «Учитель года Татарстана — 2019» победителем стал преподаватель биологии лицея-интерната №2 Наиль Мирсаитов, сообщает ИА «Татар-информ».

Со слов Мирсаитова, секрет учителя — «в любви и внимании к своим ученикам». Победитель республиканского этапа конкурса будет представлять Татарстан в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019».

Напомним, ранее сообщалось, что победителем конкурса «Учитель года города Казани — 2019» стал преподаватель биологии лицея-интерната №2 Наиль Мирсаитов. Тогда он рассказал, что для него победа в конкурсе — большая честь и огромная ответственность. Преподаватель сообщил, что раньше сам учился в лицее-интернате №2. Затем он отучился в Московском педагогическом университете, а сейчас окончил аспирантуру в Казанском федеральном университете. В лицее Мирсаитов работает с 2013 года. Также он преподает в КФУ.

ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 марта
    Политкорректно! Во-первых, мужик. Во-вторых, татарин. В-третьих, молодой ) все как надо.
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