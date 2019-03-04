Учителем года Казани стал преподаватель биологии из лицея-интерната №2

Победителем конкурса «Учитель года города Казани — 2019» стал преподаватель биологии лицея-интерната №2 Наиль Мирсаитов. Мероприятие прошло сегодня в Казанской ратуше.

Наиль Мирсаитов рассказал, что для него победа в конкурсе — большая честь и огромная ответственность.

Преподаватель сообщил, что раньше сам учился в лицее-интернате №2. Затем он отучился в Московском педагогическом университете, а сейчас завершил аспирантуру в Казанском федеральном университете. В лицее Мирсаитов работает с 2013 года. Также он преподает в КФУ, передает ИА «Татар-информ».

Теперь Мирсаитов представит Казань на республиканском конкурсе «Учитель года».

Напомним, что в 2017 году учитель математики лицея-интерната №2 из Казани Алмаз Хамидуллин вошел в пятерку финалистов конкурса «Учитель года».