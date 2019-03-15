«Зенит-Казань» устроит фестиваль новейших технологий и покажет болельщикам робота

Фото: пресс-служба ВК "Зенит-Казань"

19 марта в казанском Центре волейбола состоится матч Лиги чемпионов между ВК «Зенит-Казань» и командой «Трефл» из польского Гданьска. За полтора часа до игры организаторы проведут фестиваль роботов и новейших технологий.

Главным гостем Hi-Tech фестиваля станет робот Мультибот. Все желающие познакомятся с разработкой российского инженера: робот будет копировать человеческие эмоции, разъезжать среди гостей и вести веселые беседы, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

Также в фойе будет находиться игровая приставка HTC Vive, которая будет работать для всех, кто хочет перенестись в другой мир. Специальные контроллеры, которые вибрируют в руках, добавляют реалистичности графике и отправляют человека в выбранную реальность. У болельщиков будет возможность поиграть в волейбол с помощью технологии Kinect. Специальные камеры считывают движения и обрабатывают их для игры. Бесконтактный сенсорный игровой контроллер позволит играть с приставкой без помощи контактного устройства.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов в Гданьске казанские волейболисты победили со счетом 3:2. В ответной игре для выхода в следующий этап будет достаточно выиграть хотя бы две партии.

В случае выхода в полуфинал «Зенит-Казань» сыграет с победителем пары «Шомон» — Перуджа» (первый матч — 2:3). Напомним, что за итальянский клуб сейчас выступает кубинец Вильфредо Леон, игравший в столице Татарстана с 2014 по 2018 год.