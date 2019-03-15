Минпромторг РФ опроверг информацию об отмене авиасалона МАКС

Фото: Дмитрий Щипанов

Минпромторг опроверг информацию об отмене авиасалона МАКС в 2019 году.

В ведомстве пояснили, что в распоряжении правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года Международный авиакосмический салон указан 6 пунктом, а изменения версии от 13 марта 2019 года касаются пункта 3 и 5, передает RNS.

В пресс-службе правительства РФ также подтвердили, что авиасалон состоится в запланированные сроки, сообщает «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что Россия не будет проводить Международный авиационно-космический салон (МАКС) в 2019 году.

Последний раз авиасалон МАКС проводился в 2017 году. Его участники заключили контракты на поставку российской авиатехники на сумму 400 млрд рублей.

