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Минпромторг РФ опроверг информацию об отмене авиасалона МАКС

15:58, 15.03.2019
Минпромторг РФ опроверг информацию об отмене авиасалона МАКС
Фото: Дмитрий Щипанов

Минпромторг опроверг информацию об отмене авиасалона МАКС в 2019 году.

В ведомстве пояснили, что в распоряжении правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года Международный авиакосмический салон указан 6 пунктом, а изменения версии от 13 марта 2019 года касаются пункта 3 и 5, передает RNS.

В пресс-службе правительства РФ также подтвердили, что авиасалон состоится в запланированные сроки, сообщает «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что Россия не будет проводить Международный авиационно-космический салон (МАКС) в 2019 году.

Последний раз авиасалон МАКС проводился в 2017 году. Его участники заключили контракты на поставку российской авиатехники на сумму 400 млрд рублей.

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