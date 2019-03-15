Россия не будет проводить авиасалон МАКС в 2019 году

Фото: Дмитрий Щипанов

Россия не будет проводить Международный авиационно-космический салон (МАКС) в 2019 году.

В перечне международных выставок продукции военного назначения место МАКС занял Международный военно-морской салон МВМС-2019, следует из распоряжения, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Ранее на этой позиции находился Международный авиационно-космический салон. Его планировалось провести в августе, передает «РИА Новости».



Отметим, что Международный авиационно-космический салон проводится с периодичностью раз в два года в Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова. Первая выставка состоялась в 1993 году.

Последний раз авиасалон МАКС проводился в 2017 году. Его участники заключили контракты на поставку российской авиатехники на сумму 400 млрд рублей.