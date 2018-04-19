Леонид Симановский возглавил топ-10 богатейших депутатов Госдумы от ПФО

Самым богатым депутатом Госдумы РФ от Поволжья по величине совокупного дохода стал Леонид Симановский. Зампредседателя комитета Госдумы по бюджетам и налогам задекларировал личный доход в 734,4 млн рублей, а вместе супругой он заработал 820 млн рублей.

Симановский представляет сразу три региона: Оренбургскую, Самарскую и Ульяновскую области. Отметим, что доход Симановского вырос за год в два раза. В 2016 году он задекларировал 377,16 млн рублей.

Второе место занял Вадим Белоусов, представляющий Удмуртию, Кировскую область и Тамбовскую область (совокупный доход 273,12 млн рублей). Тройку богатейших депутатов Госдумы РФ от ПФО закрывает Владимир Блоцкий (Нижегородская область), заработавший в прошлом году вместе с супругой 203 млн рублей. В топ-5 также вошли татарстанские депутаты Айрат Хайруллин (168,5 млн рублей) и Альфия Когогина (137,9 млн рублей).

Кроме того, в первой десятке рейтинга значатся депутат от Кировской области Рахим Азимов, Виктор Казаков (Самарская область), Ирек Богуславский (Татарстан), Игорь Сухарев (Оренбургская область) и Юрий Синельщиков (Татарстан, Ульяновская область).

Отметим, что 86 депутатов Госдумы РФ, представляющие регионы Приволжского федерального округа, за 2017 год вместе заработали 1,7 млрд рублей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».