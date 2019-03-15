Министр лесного хозяйства РТ назвал основную проблему при проектировании лесопарковых и зеленых зон

Основной проблемой в Татарстане при проектировании лесопарковых или зеленых зон является то, что проектировщики обращаются к нам на последней стадии», — об этом заявил на региональном совещании по вопросам оценки соответствия проектной документации в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

По его словам, в таких случаях у проектировщиков и застройщиков обычно возникают проблемы, так как они не знают об ограничениях, действующих в зоне проектирования. На кадастровых картах и планах часто не отражаются границы лесных участков, городских лесов и зеленых зон, а уточнить их можно только при запросе сведений из Лесного реестра. При этом закон запрещает строительство на лесных территориях и уменьшение их площади.

Ранее начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов на этом совещании заявил, что каждый пятый проект в России содержит аварийные решения.