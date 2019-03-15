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Министр лесного хозяйства РТ назвал основную проблему при проектировании лесопарковых и зеленых зон

12:35, 15.03.2019 1
Министр лесного хозяйства РТ назвал основную проблему при проектировании лесопарковых и зеленых зон
Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Основной проблемой в Татарстане при проектировании лесопарковых или зеленых зон является то, что проектировщики обращаются к нам на последней стадии», — об этом заявил на региональном совещании по вопросам оценки соответствия проектной документации в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

По его словам, в таких случаях у проектировщиков и застройщиков обычно возникают проблемы, так как они не знают об ограничениях, действующих в зоне проектирования. На кадастровых картах и планах часто не отражаются границы лесных участков, городских лесов и зеленых зон, а уточнить их можно только при запросе сведений из Лесного реестра. При этом закон запрещает строительство на лесных территориях и уменьшение их площади.

Ранее начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов на этом совещании заявил, что каждый пятый проект в России содержит аварийные решения.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 марта
    а попробуйте запросить выписку? стоит то не дорого, но мороки с письмами к ним, на каждый шаг (т.е. заявка, потом платежка) нужно официальное письмо. и это все из-за 100 рублей
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