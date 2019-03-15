Глава Главгосэкспертизы РФ на совещании в Казани: «Каждый пятый проект содержит аварийные решения»

Каждый пятый проект в России содержит аварийные решения. Об этом сообщил начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов на проходящем в кабмине РТ региональном совещании по вопросам оценки соответствия проектной документации в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По словам Манылова, от 10 до 20 процентов представляемых на госэкспертизу проектов содержат ошибки, которые могут привести к авариям, а каждый второй проект — «огромное количество ошибок».

В настоящее время экспертизу проходят 14900 проектов, и ежедневно в систему Главгосэкспертизы поступают порядка 100 проектов. Как сообщил Манылов, эксперты обеспечивают годовую экономию около 433 млрд рублей на инвестиционных проектах в области строительства.