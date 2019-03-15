Хоккейный клуб из Ташкента появится в КХЛ в 2022 году

Сегодня на пресс-конференции, посвященной открытию нового ледового стадиона «Хумо Арена» в Ташкенте, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров сообщил, что уже в следующем сезоне в Ташкенте появится новый хоккейный клуб. Команда будет участвовать в первенстве Высшей хоккейной лиги. Также ожидается, что клуб уже с 2022 года войдет в состав участников Континентальной хоккейной лиги.

«У нас четыре команды участвуют в чемпионате Узбекистана. Под участие в ВХЛ будет создаваться новый клуб. Что касается готовых игроков для этой команды — сейчас специалисты просматривают хоккеистов. Возможно, кто-то их них попадет в состав. Уровень лиги достаточно высокий, поэтому нужны соответствующие игроки», — передает Sport24 слова вице-президента чемпионата Узбекистана по хоккею Бахадура Гафурова.