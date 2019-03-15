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Россия получила 7 трлн рублей от сделки ОПЕК

12:10, 15.03.2019
Россия получила 7 трлн рублей от сделки ОПЕК
Фото: pixabay.com

Россия получила в бюджет от сделки ОПЕК+, которая была заключена в конце 2016 года, 7 трлн рублей дополнительных доходов.

Как сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, благодаря этому доходу «много инвестиций приходит в рынки», пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что страны-члены ОПЕК, куда входит и Россия, в феврале 2019 года сократили экспорт сырой нефти до минимальных показателей с 2015 года. В первой половине месяца поставки составили 23,5 млн баррелей в день.

ПромышленностьНефть
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