Вахитовский суд отказался направлять «дело КАИ» в другой суд

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Дело о хищении 95 млн рублей по госконтракту КНИТУ-КАИ не будет направлено в Ново-Савиновский суд Казани. Такое решение сегодня принял Вахитовский суд, рассмотрев ходатайства защитников обвиняемого экс-директора ООО «Нуртех» Марата Галеева, сообщает журналист «Реального времени».

Адвокаты Олег Камалов и Мидхат Курманов заявили о нарушении принципа подсудности, утверждая, что 53 млн рублей, или 65% похищенных, по версии обвинения, средств поступили со счета вуза на счет ООО «Нур-тех» в «Кара-Алтын» (ныне — «Алтынбанк»), расположенный на территории Ново-Савиновского района. В этом же районе юридически находится и само ООО.

Марат Галеев ходатайство своих адвокатов поддержал. Подсудимые директор компании «Нур» Загир Исрафилов и завкафедрой КНИТУ-КАИ Виктор Гуреев, как и их защитники, оставили вопрос на усмотрение суда. Такую же позицию заняли представители потерпевшего КНИТУ-КАИ.

Гособвинитель Айрат Ибрагимов возражал, ссылаясь на то, что преступление «было организовано и окончено» в Вахитовском районе — где находится вуз.

Судья Наиль Камалетдинов после анализа позиций вынес решение — не менять подсудность, посчитав, что из фабулы обвинения следует, что преступление можно считать оконченным с момента перечисления средств со счета КНИТУ-КАИ. Перечисление производилось в банке на территории Вахитовского района

Напомним, все трое обвиняемых вину в хищении средств по госконтракту 2012 года о разработке оборудования и технологии производства «нанодоски» не признают. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, Галеева и Гуреева обвиняют в злоупотреблениях полномочиями: первого по ст. 201, второго — по ст. 285 УК РФ.