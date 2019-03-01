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Tesla объявила о закрытии своих розничных магазинов

06:04, 01.03.2019
Tesla объявила о закрытии своих розничных магазинов
Фото: pixabay.com

Американская компания Tesla объявила о закрытии значительной части розничных магазинов.

Планируется, что в скором времени продажа будет вестись исключительно через интернет. Оставшиеся магазины продолжат функционировать в качестве презентационных галерей и инфоцентров Tesla, говорится в официальном сообщении предприятия.

Отмечается, что подобный шаг позволит снизить цены на 6% на все электрокары. Так, Tesla уже понизил стоимость на Model 3 с 42 тысяч долларов до 35 тысяч.

Напомним, ранее появилась информация, что Tesla может обанкротиться уже в марте.

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