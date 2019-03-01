Tesla объявила о закрытии своих розничных магазинов

Американская компания Tesla объявила о закрытии значительной части розничных магазинов.

Планируется, что в скором времени продажа будет вестись исключительно через интернет. Оставшиеся магазины продолжат функционировать в качестве презентационных галерей и инфоцентров Tesla, говорится в официальном сообщении предприятия.

Отмечается, что подобный шаг позволит снизить цены на 6% на все электрокары. Так, Tesla уже понизил стоимость на Model 3 с 42 тысяч долларов до 35 тысяч.

Напомним, ранее появилась информация, что Tesla может обанкротиться уже в марте.