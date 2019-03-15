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США насчитали 50 потенциально опасных для себя стран

08:37, 15.03.2019
США насчитали 50 потенциально опасных для себя стран
Фото: pixabay.com

В Госдепе заявили, что потенциальную угрозу для США представляют 50 стран.

Глава отдела политического планирования ведомства Кирон Скиннер на выступлении в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) не стала называть эти страны, но отметила, что они вызывают беспокойство властей.

По ее словам, угрозу представляют как страны с ядерным оружием, так и те, кто может атаковать в информационном и экономическом пространстве, пишет РБК.

Ранее на сайте комитета по разведке сената США появился доклад директора Национальной разведки Дэниела Коутса, где идет оценка глобальных угроз для страны.

Особо в документе отметили Россию и Китай, которые Коутс счел источником большинства угроз. Кроме того, в тексте доклада часто встречаются КНДР и Иран.

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