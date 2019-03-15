В Уфе построят физкультурно-оздоровительный комплекс за 1,3 млрд рублей

В Уфе появится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном, катком и игровым залом. Об этом было заявлено на хабировском «инвестчасе» 14 марта.

Проект реализуется в рамках программы «Газпром — детям». Его приблизительная стоимость оценивается в 1,3 млрд рублей. По словам врио главы Башкирии Радия Хабирова, власти поддерживают возведение комплекса.

«В этом году в Уфе пройдут Международные детские игры. Мы ожидаем много гостей. Начало строительства такого комплекса было бы хорошей историей в рамках мероприятий», — цитирует слова руководителя региона пресс-служба администрации РБ.

В настоящее время проект комплекса проходит государственную экспертизу. Начала строительство запланировано на 2020 год.

Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожные вокзалы Казани, Уфы и Самары оборудуют «умной» системой информирования.