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Железнодорожные вокзалы Казани, Уфы и Самары оборудуют «умной» системой информирования

12:13, 13.03.2019
Железнодорожные вокзалы Казани, Уфы и Самары оборудуют «умной» системой информирования
Фото: realnoevremya.ru

РЖД до конца года планируют оборудовать автоматической системой информирования вокзалы Казани, Уфы, Ульяновска, Самары и еще 12 комплексов.

В 2019 году в это будет инвестировано около 390 млн рублей, сообщает пресс-служба РЖД.

На данный момент «умная» система информирования пассажиров функционирует на 52 вокзалах.

Ранее у холдинга РЖД начал работать сервис по поиску вещей, забытых в поездах дальнего следования.

Для того чтобы начали искать вещи, пассажиру нужно заполнить электронную заявку на официальном сайте компании. В анкете потребуется указать имя, номер билета, телефон, электронную почту, а также четыре последние цифры номера документа, по которому оформлялся билет. Поиск возможен в течение 30 дней с начала поездки.

БизнесТранспорт БашкортостанТатарстан
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