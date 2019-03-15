ОЭЗ «Иннополис» может пополниться новыми резидентами, общий объем инвестиций — 660 млн рублей

18 марта наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» под председательством президента РТ Рустама Минниханова рассмотрит проекты новых компаний-резидентов, сообщает пресс-служба министерства информатизации и связи РТ.

Планируется, что экономическая зона пополнится семью новыми резидентами и двумя компаниями-партнерами, которые занимаются разработкой ИТ-решений для различных сфер. Общий заявленный объем инвестиций — 660 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Иннополис может стать площадкой для тестирования новых летательных аппаратов — аэротакси. Перспективы внедрения таких средств перемещения будут обсуждаться на круглом столе 22 марта с участием представителей ОЭЗ «Иннополис», мэрии города и международного альянса McFly.aero, сообщили в пресс-службе Министерства информатизации и связи РТ.