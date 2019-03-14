Новости технологий

08:38 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Иннополис может стать площадкой для тестирования аэротакси

15:31, 14.03.2019
Иннополис может стать площадкой для тестирования аэротакси
Фото: innopolis.com

Иннополис может стать площадкой для тестирования новых летательных аппаратов — аэротакси.

Перспективы внедрения таких средств перемещения будут обсуждаться на круглом столе 22 марта с участием представителей ОЭЗ «Иннополис», мэрии города и международного альянса McFly.aero, сообщили в пресс-службе Министерства информатизации и связи РТ.

Однако перед внедрением аэротакси необходимо будет внести поправки в законодательство. В настоящее время идет детальное обсуждение соответствующих вопросов. Необходимо обозначить высоту зданий для функционирования аэротакси, а также определить допустимый уровень шума.

Добавим, что с 2018 года в Сколково функционирует лаборатория городских полетов McFly, в рамках которой планируется строительство площадок для аэротакси.

Напомним, что в прошлом году в Иннополисе запустили первое в Европе беспилотное такси.

Технологии Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров