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ФБК нашел у экс-зампреда «Газпрома» Голубева недвижимость на более чем 3 млрд рублей

01:33, 15.03.2019 3
ФБК нашел у экс-зампреда «Газпрома» Голубева недвижимость на более чем 3 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Фонд борьбы с коррупцией выявил у бывшего зампреда «Газпрома» Валерия Голубева недвижимость на более чем 3 млрд рублей. Об этом сообщается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В расследовании отмечается, что такую сумму в прошлом сослуживец Владимира Путина не мог бы заработать за 15 лет в газовой компании.

Напомним, ранее сообщалось, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов имеет квартиру у Кремля стоимостью 5 млрд рублей. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Квартира Чемезова находится в здании на улице Охотный ряд, построенном на месте гостиницы «Москва». Ему и его супруге принадлежат помещения на 12-м и 13-м этажах общей площадью 1,434 тысячи кв. метров.

ОбществоВластьНедвижимость
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15 марта
    Паразиты не шее простого народа.Где же наши борцы с коррупцией?Создается у народа впечатление,что все ,,,,Денег нет,но Вы держитесь.Это нам простым людям.Бардак в стране!
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  • Анонимно 15 марта
    Срочно надо воскрешать Сталина,хотя бы на неделю.
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  • Анонимно 15 марта
    Он их там когда-нибудь встретит
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