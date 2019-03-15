ФБК нашел у экс-зампреда «Газпрома» Голубева недвижимость на более чем 3 млрд рублей

Фонд борьбы с коррупцией выявил у бывшего зампреда «Газпрома» Валерия Голубева недвижимость на более чем 3 млрд рублей. Об этом сообщается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В расследовании отмечается, что такую сумму в прошлом сослуживец Владимира Путина не мог бы заработать за 15 лет в газовой компании.

Напомним, ранее сообщалось, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов имеет квартиру у Кремля стоимостью 5 млрд рублей. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Квартира Чемезова находится в здании на улице Охотный ряд, построенном на месте гостиницы «Москва». Ему и его супруге принадлежат помещения на 12-м и 13-м этажах общей площадью 1,434 тысячи кв. метров.